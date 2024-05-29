Слуцкий предупредил, чем может обернуться заявление Трампа о бомбёжке Москвы
Слуцкий назвал заявление Трампа о бомбёжке Москвы предвыборной риторикой
Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Julia Nikhinson
Заявление экс-президента США Дональда Трампа о возможной бомбёжке Москвы пока звучит просто как предвыборная риторика. Однако если оно претворится в реальные шаги, это будет означать столкновение двух ядерных держав. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Заявление Трампа с угрозами бомбить Москву — предвыборная риторика, рассчитанная на ястребов в среде американских избирателей… Если же вдруг первое заявление превратится из риторического приёма в реальные шаги, это будет означать только одно — столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну", — сказал парламентарий РИА "Новости".
Напомним, ранее газета The Washington Post привела слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он приказал бомбить Москву, если бы спецоперация РФ на Украине началась при его сроке. Также он считает нужным ударить по Пекину, если КНР решит отправить своих военных на Тайвань.