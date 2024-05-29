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Регион
29 мая, 15:09
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Слуцкий предупредил, чем может обернуться заявление Трампа о бомбёжке Москвы

Слуцкий назвал заявление Трампа о бомбёжке Москвы предвыборной риторикой

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Julia Nikhinson

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Julia Nikhinson

Заявление экс-президента США Дональда Трампа о возможной бомбёжке Москвы пока звучит просто как предвыборная риторика. Однако если оно претворится в реальные шаги, это будет означать столкновение двух ядерных держав. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Заявление Трампа с угрозами бомбить Москву — предвыборная риторика, рассчитанная на ястребов в среде американских избирателей… Если же вдруг первое заявление превратится из риторического приёма в реальные шаги, это будет означать только одно — столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну", — сказал парламентарий РИА "Новости".

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Напомним, ранее газета The Washington Post привела слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он приказал бомбить Москву, если бы спецоперация РФ на Украине началась при его сроке. Также он считает нужным ударить по Пекину, если КНР решит отправить своих военных на Тайвань.

Александра Вишнякова
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