Турчак рассказал, как новый проект ЕР упростит жизнь россиян и работу экстренных служб

В Государственную думу по инициативе партии "Единая Россия" внесли законопроект о размещении инфраструктуры связи вдоль автомобильных дорог. Его уже проработали при участии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства транспорта, а кабинет министров вынес по нему положительное заключение. То, для чего нужен этот закон, объяснил один из авторов идеи, секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

По его словам, инициатива даст возможность расширить зону охвата интернета и связи, а также увеличит их качество вдоль федеральных трасс и в находящихся поблизости от них небольших населённых пунктах. Это повысит не только комфорт передвижения, но и упростит работу экстренных служб при чрезвычайных ситуациях.

"Сегодня отношения связистов и дорожников не до конца урегулированы. Разногласия в терминологии и противоречия, касающиеся создания необходимой инфраструктуры, часто тормозят размещение базовых станций и линий связи вдоль автодорог. Наш законопроект эти разногласия устранит", — говорится в посте в личном телеграм-канале Турчака.

Секретарь подчеркнул, что задача наладить доступ к высокоскоростному интернет-соединению по всей территории России была поставлена президентом страны Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию. Изменения законодательства в вопросах обеспечения связи стало важным этапом на пути к этой цели, а также устранению цифрового неравенства в регионах. Также он напомнил, что в прошлом "Единая Россия" уже организовала свободный доступ в жилые дома для интернет-провайдеров, а также значительно уменьшила сроки согласования по вопросу установки объектов связи на земельных участках.