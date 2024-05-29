"Ни в какие рамки": Украинский офицер осудил ВСУ за планы отправить в окопы ключевых военных спецов
Генерал Кривонос: ВСУ начали комплектовать ударные части из офицеров Генштаба
Киев стал формировать ударные подразделения из квалифицированных офицеров Генерального штаба, которые владеют секретной информацией. Такое заявление сделал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире ютуб-канала "Прямой".
"60% Генерального штаба послать в окопы — это очередной популизм. Это уже ни в какие рамки не лезет. <…> Как же интересно будет, когда один из таких полковников, который честно пойдёт выполнять свой долг, попадёт в плен. Вы же понимаете степень информированности и знаний офицеров Генерального штаба? А тут их отправляют непосредственно в первую траншею", — поразился офицер.
Кривонос добавил, что, попав в плен, такие заложники могут раскрыть очень важную информацию, которая в руках россиян будет представлять угрозу для государственной безопасности Незалежной. Сам он считает, что вместо этого нужно уменьшить численность украинского кабмина и госслужащих в подконтрольных правительству ведомствах, отправить воевать всех уволенных чиновников, а ценных штабных офицеров беречь.
Недовольны управлением в Вооружённых силах Украины и иностранные наёмники. Ранее Life.ru рассказывал о том, что "солдат удачи" из Франции пожаловался на огромное количество "коллег по цеху" из разных стран, которые вступают в "интернациональный легион" ВСУ для того, чтобы снимать контент в TikTok. При этом они абсолютно не горят желанием воевать по-серьёзному, тогда как украинское командование вынуждено выдавать им снабжение.
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