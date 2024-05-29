"Ни в какие рамки": Украинский офицер осудил ВСУ за планы отправить в окопы ключевых военных спецов

Киев стал формировать ударные подразделения из квалифицированных офицеров Генерального штаба, которые владеют секретной информацией. Такое заявление сделал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире ютуб-канала "Прямой".

"60% Генерального штаба послать в окопы — это очередной популизм. Это уже ни в какие рамки не лезет. <…> Как же интересно будет, когда один из таких полковников, который честно пойдёт выполнять свой долг, попадёт в плен. Вы же понимаете степень информированности и знаний офицеров Генерального штаба? А тут их отправляют непосредственно в первую траншею", — поразился офицер.

Кривонос добавил, что, попав в плен, такие заложники могут раскрыть очень важную информацию, которая в руках россиян будет представлять угрозу для государственной безопасности Незалежной. Сам он считает, что вместо этого нужно уменьшить численность украинского кабмина и госслужащих в подконтрольных правительству ведомствах, отправить воевать всех уволенных чиновников, а ценных штабных офицеров беречь.