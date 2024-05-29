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Регион
29 мая, 13:48

Французский наёмник раскрыл неудобную правду о "тикток-войсках" на Украине

Французский наёмник: Некоторые вступают в ВСУ, чтобы снимать видео в TikTok

Есть категория иностранцев, которые вступают в "интернациональный легион" ВСУ ради съёмки контента и продвижения своих блогов в TikTok. Об этом рассказал один из французских наёмников в репортаже телеканалa France 2.

Но такие люди на передовой либо не приживаются, либо не выживают, отметил француз. По его словам, для украинской армии лучше иметь в рядах меньше бойцов, но зато "действительно мотивированных".

"На это уходят боеприпасы, которые нам нужны на фронте. Жаль тратить их ради трёх видео в тиктоке", заметил собеседник телеканала.

Отвечая на вопрос, зачем на Украину прибыл он сам, герой репортажа ответил, что пришёл "поискать немного адреналина" и защитить людей,"страдающих от несправедливости".

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К слову, ещё в апреле стало известно, что на Украину прибыли первые иностранные наёмники из Французского легиона, чтобы оказать помощь ВСУ в Славянске. В состав подразделения входят эксперты по артиллерийской разведке и инженеры, специализирующиеся на строительстве фортификационных сооружений. Позже стало известно о первых потерях Французского легиона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Марина Калегина
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