Французский наёмник раскрыл неудобную правду о "тикток-войсках" на Украине

Есть категория иностранцев, которые вступают в "интернациональный легион" ВСУ ради съёмки контента и продвижения своих блогов в TikTok. Об этом рассказал один из французских наёмников в репортаже телеканалa France 2.

Но такие люди на передовой либо не приживаются, либо не выживают, отметил француз. По его словам, для украинской армии лучше иметь в рядах меньше бойцов, но зато "действительно мотивированных".

"На это уходят боеприпасы, которые нам нужны на фронте. Жаль тратить их ради трёх видео в тиктоке", — заметил собеседник телеканала.

Отвечая на вопрос, зачем на Украину прибыл он сам, герой репортажа ответил, что пришёл "поискать немного адреналина" и защитить людей,"страдающих от несправедливости".