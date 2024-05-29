В Ленобласти подросток ради семи тысяч рублей набросился с ножом на продавщицу

В Тосненском районе Ленинградской области стражи порядка задержали 15-летнего преступника, который совершил вооружённый налёт на магазин в городе Никольском и ранил продавщицу.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что малолетний злодей сперва стоял у кассы, спрятав за спину нож, под видом покупателя. А когда 34-летняя продавщица открыла кассу, он начал наносить ей яростные и беспорядочные удары — минимум два. Перепуганная сотрудница магазина отдала ему деньги, а когда преступник удалился, вызвала полицию. Судя по всему, тяжёлых травм злоумышленник ей не причинил: за исключением пережитого стресса, женщина в порядке.

В Ленобласти подросток задержан за вооружённый налёт на продуктовый магазин. Видео © ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ", — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.