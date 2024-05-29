Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 15:30

В Ленобласти подросток ради семи тысяч рублей набросился с ножом на продавщицу

МВД: В Ленобласти подросток задержан за вооружённый налёт на продуктовый магазин

В Тосненском районе Ленинградской области стражи порядка задержали 15-летнего преступника, который совершил вооружённый налёт на магазин в городе Никольском и ранил продавщицу.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что малолетний злодей сперва стоял у кассы, спрятав за спину нож, под видом покупателя. А когда 34-летняя продавщица открыла кассу, он начал наносить ей яростные и беспорядочные удары — минимум два. Перепуганная сотрудница магазина отдала ему деньги, а когда преступник удалился, вызвала полицию. Судя по всему, тяжёлых травм злоумышленник ей не причинил: за исключением пережитого стресса, женщина в порядке.

В Ленобласти подросток задержан за вооружённый налёт на продуктовый магазин. Видео © ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ", — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

10 котов просто зашли в магазин, устроили захват сердечек и теперь там живут
10 котов просто зашли в магазин, устроили захват сердечек и теперь там живут

Ранее в Петербурге "нежный" грабитель с "мушкетом" ограбил ювелирный магазин. Одной рукой он нежно поглаживал замершую от страха продавщицу, а в другой держал нечто похожее на старинный мушкет. Было ли это оружие настоящим, неизвестно.

Обложка ©

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Марина Калегина
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров