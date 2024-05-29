В прошлом году продолжительность здоровой жизни россиян составила 61,4 года, заявила Голикова

По итогам 2023 года продолжительность здоровой жизни россиян составила 61,4 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова и призвала стремиться к увеличению данного показателя.

"По итогам 2023 года этот показатель у нас составил 61,4 года и на полтора года возрос по сравнению с 2022 годом. Но нам всё равно нужно будет стремиться всеми доступными для нас ресурсами к улучшению этого показателя", — сказала она, выступая на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

Что касается продолжительности жизни в целом, то она по итогам 2023 года выросла до рекордных показателей — 73,4 года. Однако заявленные 78 лет к 2030 году и 81 год к 2036 году серьёзнее и их необходимо достичь, отметила Голикова. Она считает, что в этом поможет национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", который начнут реализовывать с 1 января 2025 года.