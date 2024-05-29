Голикова анонсировала федеральный проект по семейным ценностям

В рамках нового национального проекта "Семья" будет выделен федеральный проект по культуре для семьи и по семейным ценностям. О нововведении рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы надеемся, что это будет реализовано, и наши коллеги из Минкультуры активно включились в этот процесс", — сказала она на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и Комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.