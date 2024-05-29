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29 мая, 15:22

Голикова анонсировала федеральный проект по семейным ценностям

В рамках нового национального проекта "Семья" будет выделен федеральный проект по культуре для семьи и по семейным ценностям. О нововведении рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы надеемся, что это будет реализовано, и наши коллеги из Минкультуры активно включились в этот процесс", — сказала она на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и Комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

Путин призвал утвердить новые национальные проекты до конца 2024 года
Путин призвал утвердить новые национальные проекты до конца 2024 года

Напомним, что о запуске национального проекта "Семья" президент РФ Владимир Путин объявил в ходе Послания Федеральному собранию. Ожидается, что новый нацпроект положительно повлияет на рождаемость и даст новые возможности для поддержки семей с детьми. Он также предусматривает продление выплат материнского капитала и увеличение налогового вычета на детей. В "Единой России" ранее рассказали, что обработали уже более трёх с половиной тысяч предложений в нацпроект "Семья" от родителей, просемейных НКО и экспертов.

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Александра Вишнякова
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