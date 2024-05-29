В московском парке назвали шуткой надгробия для непослушных детей в хоррор-зоне 29 мая, 16:50 Надгробия для детей поставили в московском парке аттракционов. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Установленные в московском парке "Сказка" надгробия с намёком на непослушных детей были созданы в шутку и являются частью тематической хоррор-зоны. Об этом "Газете.ru" рассказали в пресс-службе парка.

"Это стилизованное хоррор-пространство, находится оно возле дома страха. Сделано оно с точки зрения тематической части парка. Существует оно уже не первый сезон в парке, никогда никаких вопросов от посетителей мы не получали. Наоборот, всем нравилось", — отметил собеседник издания.

По его словам, надгробия создавались с целью "повеселить" людей и никто не вкладывал в них тайный смысл. При этом в парке существуют и другие тематические зоны: экстрим, семейные аттракционы, лабиринт страха. Поэтому посетители вправе выбирать, что они готовы увидеть, а что не приемлемо для их мировосприятия, отметили в пресс-службе.

Напомним, в московском парке аттракционов "Сказка" установили шуточные надгробия, на которых говорится о детских шалостях: "перелез через ограждение", "мешал другим отдыхать", "громко кричал в парке". Однако посетители странный юмор не оценили и возмутились.

Авторы Татьяна Миссуми