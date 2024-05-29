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29 мая, 15:46

Чернышенко предложил выделить федпроект "Россия в мире", посвящённый молодёжи

В РФ может появиться отдельный федеральный проект "Россия в мире" в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". Он будет призван укрепить международное сообщество молодёжи и оказать поддержку их социальным проектам. С таким предложением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Принятые решения об укреплении международного сообщества молодёжи, поддержке их социальных проектов и создании условий для регулярного приезда иностранцев в Россию мы предлагаем объединить в отдельный федпроект "Россия в мире", — сказал он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

Путин призвал навести порядок в спорте и сделать его доступным
Путин призвал навести порядок в спорте и сделать его доступным

Также Чернышенко предложил президенту России идею о создании в нашей стране отдельной комплексной государственной программы по спорту, и Владимир Путин инициативу поддержал.

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ТАСС / Софья Сандурская

Александра Вишнякова
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