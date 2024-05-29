Чернышенко предложил выделить федпроект "Россия в мире", посвящённый молодёжи

В РФ может появиться отдельный федеральный проект "Россия в мире" в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". Он будет призван укрепить международное сообщество молодёжи и оказать поддержку их социальным проектам. С таким предложением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Принятые решения об укреплении международного сообщества молодёжи, поддержке их социальных проектов и создании условий для регулярного приезда иностранцев в Россию мы предлагаем объединить в отдельный федпроект "Россия в мире", — сказал он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.