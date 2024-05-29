Мишустин сообщил, что новые нацпроекты утвердят и профинансируют к декабрю

Власти утвердят и профинансируют новые национальные проекты к декабрю, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, в течение ближайших двух месяцев по этой теме состоятся стратегические сессии, в которых примут участие члены Государственного совета и губернаторы.

"И к 1 сентября сформируем все основные мероприятия к новым нацпроектам <...> До декабря все новые национальные проекты должны быть утверждены и, главное, профинансированы", — сказал Мишустин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и Комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.