Губернатор Никитин рассказал Life.ru, когда у каждой российской семьи будет квартира

Глава Новгородской области Андрей Никитин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что для повышения рождаемости главное — не пособия, а строительство хорошего жилья для семей. В связи с этим Life.ru спросил у губернатора, достижима ли цель: каждой семье — по квартире.

"Запрос молодых семей: мы не хотим в хрущёвки, мы не хотим в сталинки с мышами и тараканами, мы ещё не готовы строить свой дом, потому что это дороже, — мы хотим в своём городе иметь нормальную квартиру, такую же, как в Москве. Люди хотят жить в нормальных, комфортных условиях", — подчеркнул Никитин.

На вопрос корреспондента Life.ru, когда у каждой российской семьи будет квартира, он отметил, что "уже скоро". Никитин напомнил, что в России уже действуют разные льготные ипотечные программы, а также разные виды социальной поддержки.

Глава Новгородской области Андрей Никитин о строительстве жилья для семей. Видео © Life.ru