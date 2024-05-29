Депутат гордумы Екатеринбурга предложил отправлять на СВО бездомных дворняг

В екатеринбургской гордуме предложили отправлять бездомных собак в зону проведения спецоперации. Выступая на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности, депутат Артур Зиганшин сослался на опыт Великой Отечественной войны.

"Я специально не поленился, открыл: во время Великой Отечественной войны 70 тысяч собак принимали участие в боевых действиях. У нас идёт СВО. Может, имеет смысл найти применение собачкам там?", — цитирует его URA.ru.

С Зиганшиным не согласились в Госдуме. В беседе с изданием "Подъём" первый зампред Комитета по экологии Владимир Бурматов назвал его предложение непрофессиональным и необдуманным, напомнив, что на фронте задействованы обученные специалистами собаки, которых везут туда не "на убой".

"Туда собаки едут выполнять тяжелейшие боевые задачи и спасать жизни... Конкретный депутат занят тем, что он так, походя: "А давайте всех отправим туда". В зону спецоперации собаки едут не на убой. Они туда едут нести боевую службу", — отметил он.

Кроме того, парламентарий призвал уральского коллегу "заняться своей работой", так как все полномочия по решению проблемы безнадзорных животных — региональные. Также, по мнению Бурматова, депутату следует самому взять собаку, чтобы "хоть какой толк" был.

Он добавил, что на собак в зоне СВО возлагают функции охраны объектов, границ, преследования нарушителей, поиска и даже участия в специальных заданиях. В последнем случае животные иногда жертвуют жизнью, чтобы спасти человека.