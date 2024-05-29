Депутат гордумы Екатеринбурга предложил отправлять на СВО бездомных дворняг
В екатеринбургской гордуме предложили отправлять бездомных собак в зону проведения спецоперации. Выступая на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности, депутат Артур Зиганшин сослался на опыт Великой Отечественной войны.
"Я специально не поленился, открыл: во время Великой Отечественной войны 70 тысяч собак принимали участие в боевых действиях. У нас идёт СВО. Может, имеет смысл найти применение собачкам там?", — цитирует его URA.ru.
С Зиганшиным не согласились в Госдуме. В беседе с изданием "Подъём" первый зампред Комитета по экологии Владимир Бурматов назвал его предложение непрофессиональным и необдуманным, напомнив, что на фронте задействованы обученные специалистами собаки, которых везут туда не "на убой".
"Туда собаки едут выполнять тяжелейшие боевые задачи и спасать жизни... Конкретный депутат занят тем, что он так, походя: "А давайте всех отправим туда". В зону спецоперации собаки едут не на убой. Они туда едут нести боевую службу", — отметил он.
Кроме того, парламентарий призвал уральского коллегу "заняться своей работой", так как все полномочия по решению проблемы безнадзорных животных — региональные. Также, по мнению Бурматова, депутату следует самому взять собаку, чтобы "хоть какой толк" был.
Он добавил, что на собак в зоне СВО возлагают функции охраны объектов, границ, преследования нарушителей, поиска и даже участия в специальных заданиях. В последнем случае животные иногда жертвуют жизнью, чтобы спасти человека.
Ранее рабочая группа по вопросам спецоперации предложила президенту России Владимиру Путину передавать конфискованное огнестрельное оружие на фронт. По словам главы группы Андрея Турчака, на передовой оно будет полезнее.
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