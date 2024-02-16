В Госдуме предложили закрепить понятие "Ребёнок СВО"
Депутат Останина призвала наделить статусом "Ребёнок СВО" раненых детей
В России предложили ввести статус "Ребёнок СВО". Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Пострадавшие во время спецоперации дети должны получить статус "Ребёнок СВО", который гарантирует им господдержку. С такой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратилась глава Комитета ГД по защите семьи Нина Останина, с документом ознакомились в РИА "Новости".
"Считаем целесообразным и своевременным рассмотрение вопроса о присвоении пострадавшим детям из соответствующих регионов статуса "Ребёнок СВО", который предполагает оказание соответствующих мер поддержки", — приводит РИА "Новости" текст обращения.
Там подчёркивается, что речь идёт о регионах, соседствующих с районами проведения спецоперации, в том числе о Белгородской области, подвергающейся в последнее время жестоким атакам со стороны ВСУ. Останина напомнила, что часто ранения получают дети, оказавшиеся в эпицентре удара противника, как произошло, например, 15 февраля.
Life.ru сообщал, что накануне, 15 февраля, ВСУ атаковали Белгород снарядами чешской РСЗО M-70 "Вампир". Прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Погибли семь человек, в том числе маленькая девочка в коляске. Очевидец снял шокирующее видео, на котором раненые дети кричат от боли. Также в 128 квартирах выбиты окна, повреждено 34 автомобиля. По факту атаки ВСУ Следственный комитет России завёл уголовное дело.