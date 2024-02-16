В Госдуме предложили закрепить понятие "Ребёнок СВО" Депутат Останина призвала наделить статусом "Ребёнок СВО" раненых детей 16 февраля, 19:11 В России предложили ввести статус "Ребёнок СВО". Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Пострадавшие во время спецоперации дети должны получить статус "Ребёнок СВО", который гарантирует им господдержку. С такой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратилась глава Комитета ГД по защите семьи Нина Останина, с документом ознакомились в РИА "Новости".

"Считаем целесообразным и своевременным рассмотрение вопроса о присвоении пострадавшим детям из соответствующих регионов статуса "Ребёнок СВО", который предполагает оказание соответствующих мер поддержки", — приводит РИА "Новости" текст обращения.

Там подчёркивается, что речь идёт о регионах, соседствующих с районами проведения спецоперации, в том числе о Белгородской области, подвергающейся в последнее время жестоким атакам со стороны ВСУ. Останина напомнила, что часто ранения получают дети, оказавшиеся в эпицентре удара противника, как произошло, например, 15 февраля.

Авторы Татьяна Миссуми