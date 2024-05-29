В России сатанизм могут отнести к экстремистскому движению Религиовед Иванишко: Изучается идея признать сатанизм экстремистским движением 29 мая, 17:21 Сатанистов предлагают признать экстремистским движением. Обложка © freepik

В России следует законодательно признать сатанистов экстремистским движением, поэтому сейчас активисты работают над сбором необходимой базы доказательств. Об этом рассказал судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко в беседе с "Известиями".

"Надеемся, что данная инициатива будет положительным образом финализирована к концу текущего года и Верховным судом будут признаны экстремистскими все движения сатанистов в целом, а не отдельные сатанистские секты", — заявил он.

Религиовед и руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора РПЦ Роман Силантьев добавил, что запрет сатанизма поможет госорганам быстрее проверять подозрительные организации на предмет исповедания ими опасных убеждений. Сейчас, по его словам, в каждом случае приходится проводить долгий анализ деятельности подобных сообществ.

Граждан, которые пострадали от действий сатанистов, просят обращаться на почту экспертной группы "Русского религиоведческого общества" relworldwide@proton.me.

Ранее в декабре 2023 года председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов сообщил, что сатанизм должен быть признан экстремизмом и запрещён в России. Он пояснил, что речь идёт о деструктивной и исповедующей ненависть к человечеству идеологии.

Авторы Татьяна Миссуми