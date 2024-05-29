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29 мая, 17:33

Путин разрешил структуре "Ростелекома" купить долю Nokia в общем предприятии

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин разрешил структуре "Ростелекома" приобрести 49-процентную долю финской Nokia в их совместном предприятии. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале опубликования правовых актов. Решение объясняется "недружественными действиями" со стороны неназванных иностранных государств и международных организаций.

"Распоряжение... Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Рестрим" сделки по приобретению 49% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "РТК – Сетевые Технологии", принадлежащих Нокиа Солюшиз энд Нетворкс Ой (Nokia Solutions and Networks Oy)", — говорится в документе.

"РТК – Сетевые Технологии" появилась в 2019 году. Предприятие занималось производством софта и оборудования для сетей связи. В пресс-службе организации пояснили РБК, что приобретение доли поможет интегрировать компанию в группу "Ростелеком". В последней же обратили внимание на то, что в 2022 году, после прекращения работы Nokia в России, дальнейшая работа организации в "предыдущей модели" стала невозможной.

"Сделка будет завершена в ближайшее время. Другие детали не раскрываются", — добавил собеседник издания.

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Матвей Константинов
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