Поставили ВСУ в ступор: Российские военные создали из ванны чудо-вездеход
Российские военные изобрели самоходную ванну для доставки грузов на фронте
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации в очередной раз продемонстрировали чудеса смекалки: они создали настоящую самоходную ванну, которую используют для доставки важных грузов на передовой без риска потерь личного состава. Видео с чугунным вездеходом публикует SHOT.
Российские военные изобрели самоходную ванну для доставки грузов на фронте. Видео © SHOT
Ванна обладает маленькой скоростью, но большой проходимостью и ставит в тупик операторов украинских дронов, которые, завидев необычный транспорт, попросту не понимают, что перед ними. Насколько такое решение оказалось эффективным, не указывается.
Ранее в Сети появилось видео с фронта, на котором российский боец уворачивается сразу от семи украинских беспилотников. Где именно это произошло и какова судьба военнослужащего, неизвестно.