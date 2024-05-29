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Регион
29 мая, 18:52
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Поставили ВСУ в ступор: Российские военные создали из ванны чудо-вездеход

Российские военные изобрели самоходную ванну для доставки грузов на фронте

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации в очередной раз продемонстрировали чудеса смекалки: они создали настоящую самоходную ванну, которую используют для доставки важных грузов на передовой без риска потерь личного состава. Видео с чугунным вездеходом публикует SHOT.

Российские военные изобрели самоходную ванну для доставки грузов на фронте. Видео © SHOT

Ванна обладает маленькой скоростью, но большой проходимостью и ставит в тупик операторов украинских дронов, которые, завидев необычный транспорт, попросту не понимают, что перед ними. Насколько такое решение оказалось эффективным, не указывается.

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Как в русской сказке — ушёл от семи бед: В Госдуме восхитились бойцом, который увернулся от роя дронов ВСУ

Ранее в Сети появилось видео с фронта, на котором российский боец уворачивается сразу от семи украинских беспилотников. Где именно это произошло и какова судьба военнослужащего, неизвестно.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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