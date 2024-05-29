Поставили ВСУ в ступор: Российские военные создали из ванны чудо-вездеход

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации в очередной раз продемонстрировали чудеса смекалки: они создали настоящую самоходную ванну, которую используют для доставки важных грузов на передовой без риска потерь личного состава. Видео с чугунным вездеходом публикует SHOT.

Российские военные изобрели самоходную ванну для доставки грузов на фронте. Видео © SHOT

Ванна обладает маленькой скоростью, но большой проходимостью и ставит в тупик операторов украинских дронов, которые, завидев необычный транспорт, попросту не понимают, что перед ними. Насколько такое решение оказалось эффективным, не указывается.