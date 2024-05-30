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Регион
29 мая, 21:25

В Киеве умершему журналисту Франкову пришли две новые повестки

В Киеве умершему в прошлом году спортивному журналисту Артёму Франкову уже второй раз присылают повестку с требованием прийти на медосмотр. Об этом изданию "Страна.ua" рассказали в семье Франкова.

На документах стоит печать Оболонского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки столицы. В прошлый раз такая повестка пришла Франкову в апреле этого года.

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Под Киевом военкомы до полусмерти избили дальнобойщика с повесткой на глазах у полиции

Ранее в ТЦК рассказали, что подобное происходит из-за того, что граждане не обновляют информацию о себе. Там же отметили, что такие случаи не являются единичными.

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Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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