В Киеве умершему журналисту Франкову пришли две новые повестки

В Киеве умершему в прошлом году спортивному журналисту Артёму Франкову уже второй раз присылают повестку с требованием прийти на медосмотр. Об этом изданию "Страна.ua" рассказали в семье Франкова.

На документах стоит печать Оболонского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки столицы. В прошлый раз такая повестка пришла Франкову в апреле этого года.