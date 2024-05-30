В РФ создали новый светящийся антибиотик с противотуберкулёзной активностью

Российские учёные изобрели новые соединения с противотуберкулёзной активностью и выраженными люминесцентными свойствами, что в перспективе поможет качественнее контролировать лечение больных. Об этом "Газете.Ru" сообщили в Минобрнауки РФ.

Дело в том, что сегодня существует необходимость в новых эффективных антибиотиках, так как к прежним лекарствам у бактерий выработалась устойчивость. Однако при разработке учёным необходимо анализировать степень проникновения препаратов в ткани и понимать их локализацию. Одним из вариантов решения проблемы, предположительно, является получение биологически активных веществ с фотолюминесцентными свойствами. Наиболее перспективны в этом отношении редкоземельные металлы.

Над чудо-средством уже несколько лет трудятся научные работники из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Института общей генетики РАН и Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии. Ими были синтезированы комплексы европия, самария и гадолиния с фуранкарбоновыми кислотами и фенантролином, обладающие высокой антибактериальной активностью против вызывающего туберкулёз штамма M.tuberculosisи и при этом проявляющие интенсивную фотолюминесценцию.

"Ранее нами были выбраны лиганды (атом, связанный с неким центром), усиливающие антибактериальную активность и снижающие токсичность металлокомплексов (фенантролин и фуроат-анионы). На основе этих лигандов мы получили комплексы лантаноидов, которые не только проявляют антибактериальное действие, но и благодаря своим люминесцентным свойствам могут детектироваться в тканях", — объяснила завлабораторией новых антибактериальных координационных соединений Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН Марина Уварова.

Работа над биологически активными комплексами лантаноидов будет продолжена. Учёные планируют изучить их возможности уже в живых организмах.