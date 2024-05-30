Сохранить будущее России: Николай Бурляев предложил ввести уроки целомудрия в школах

Государство упустило воспитание тех людей, которые сейчас вступают в брак и рожают детей, поэтому жизненно необходимо заняться подрастающим поколением. Так пояснил радио "Комсомольская правда" свою инициативу о введении в российских школах уроков целомудрия член Патриаршего совета по культуре, народный артист России Николай Бурляев.

По его словам, прежде всего воспитанием детей должна заниматься семья, однако нынешние родители росли уже после перестройки, "когда допустили в наши школы то, что в принципе нельзя допускать", — по примеру Запада, где школьников обучают предохраняться. Поэтому, по словам Бурляева, нужно заниматься и папами с мамами, доносить до них то, что не донесли "за вот эти 40 лет вседозволенности и культурного безвременья".

"Но и в школах должны делать акценты не на пробуждение раннего интереса к противоположному полу, а совершенно на другом. Давать основы, образы, символы, примеры исторические, святоотеческие примеры, которые сохранят будущее России. Примеры того, какой должна быть девочка, — целомудренной, верной", — уверен знаменитый актёр.

По его мнению, представительниц прекрасной половины человечества нужно ориентировать на роль матери, жены, хранительницы очага, а не бизнес-леди. Он предположил, что феминистки начнут кричать про права женщин, и обозначил задачу заняться изучением этого вопроса на государственном уровне, вместе с учёными.

"Нужна реформа образования, коренная реформа, чтобы мы воспитывали наших детей, будущих детей в сокровенном отношении к истинным категориям бытия, чтобы они поступали правильно не тогда, когда они перед коллективом, а когда наедине с собой", — считает Бурляев.

Также он отметил, что время либерализма закончено. Сейчас в Думе собрались люди, действительно преданные своему народу. Они помогают президенту исполнять правильные указы, в том числе о семье и об основах культурной политики. Так что всё очень серьёзно, заключил народный артист.