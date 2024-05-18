Минобрнауки рассказало, как будет проходить приёмная кампания 2024/2025 года

Российские университеты будут принимать абитуриентов на 2024/2025 учебный год в соответствии с правилами нынешней системы высшего образования с возможностью поступления на программу бакалавриата. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

"Приёмная кампания 2024/2025 учебного года будет проводиться в рамках нынешней системы высшего образования, то есть абитуриентов будут принимать в том числе на бакалавриат", — рассказали представители Министерства.