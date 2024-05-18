Минобрнауки рассказало, как будет проходить приёмная кампания 2024/2025 года
Российские университеты будут принимать абитуриентов на 2024/2025 учебный год в соответствии с правилами нынешней системы высшего образования с возможностью поступления на программу бакалавриата. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.
"Приёмная кампания 2024/2025 учебного года будет проводиться в рамках нынешней системы высшего образования, то есть абитуриентов будут принимать в том числе на бакалавриат", — рассказали представители Министерства.
Переход на новую систему получения высшего образования планируется провести плавно. Шесть университетов станут площадками для пилотного проекта, который вносит изменение в уровни профессионального обучения. Он предусматривает поступление лишь по двум программам: базовое высшее и специализированное высшее образование.
Ранее стало известно, что система образования в России будет заменена на обновлённую модель, которая будет внедрена в более чем тысячу вузов страны. Кроме того, изменения настигнут и количество бюджетных мест в российских университетах, поскольку, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, выпускники должны отвечать требованиям экономики. Новые правила вступят в силу начиная с 2026 года.
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