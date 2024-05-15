"Главное, чтобы работать умел": В Госдуме успокоили россиян, переживающих из-за "отмены" бакалавров

Отмена понятия "бакалавр" не повлияет на тех, кто ранее получил диплом с такой степенью. На рынке труда будут востребованы все. Такое мнение в беседе с Life.ru высказала депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

"Новая система высшего образования не девальвирует старую систему образования, не девальвирует её дипломы и уж тем более не обнуляет наличие тех предыдущих знаний, которые были получены студентами во время их обучения", — отметила парламентарий.

По её словам, при новой системе будет не так важно, как называется специалист — бакалавр, магистр, аспирант или ещё как-то, потому что в условиях дефицита кадров главными являются навыки сотрудника и его готовность быстро адаптироваться на новом рабочем месте.

Горячева подчеркнула, что переход будет плавным, безболезненным. Она отметила, что в нововведении "нет той бомбы", которую сюда пытаются заложить, например риски, что окончившие ранее бакалавриат будут менее востребованными на рынке труда, указала собеседница Life.ru.

Я не вижу здесь никакого риска в том, что человек, который получил бакалаврское образование, будет менее востребован на рынке труда через год, через два в этом году, когда на нём появятся специалисты с другим названием. Главное, чтобы работать умел. Ксения Горячева Депутат Госдумы

Напомним, накануне в Минобрнауки сообщили, что с 2025 года в российских вузах не будет понятия "бакалавр". При этом магистратура претерпит значительные изменения.