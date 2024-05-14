Фальков: С 2025 года в российских вузах не будет понятия "бакалавр"
С 2025 года из российской системы высшего образования исключат понятие "бакалавр". Об этом заявил кандидат на должность министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр". Это будет высшее образование и специализированное высшее образование", — сказал он, выступая на пленарном заседании Госдумы.
При этом магистратура в отечественных вузах останется, но будет совершенно другой, добавил Фальков.
Напомним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к базовой для нашей страны системе подготовки в вузах, подразумевающей срок обучения от четырёх до шести лет. Глава государства отметил, что в нынешних реалиях необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий. При этом в Рособрнадзоре заверили, что ЕГЭ после отказа от Болонской системы отменять не планируется.
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