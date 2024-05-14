Фальков: С 2025 года в российских вузах не будет понятия "бакалавр"

С 2025 года из российской системы высшего образования исключат понятие "бакалавр". Об этом заявил кандидат на должность министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр". Это будет высшее образование и специализированное высшее образование", — сказал он, выступая на пленарном заседании Госдумы.