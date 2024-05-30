В России предложили лимит на алкоголь в duty free или продажу только в пункте прилёта

МВД России считает нужным ограничить количество алкоголя, которое может купить пассажир в duty free аэропортов. Такую правку ведомство предлагает внести в законопроект, который готовится к первому чтению в Госдуме. Мера должна защитить пассажиров и сотрудников авиалиний от дебоширов в состоянии алкогольного опьянения.

"МВД включилось в работу над законопроектом, который позволяет продавать спиртное в магазинах duty free на внутренних рейсах, пока это допускается только при международных перелётах", — сообщили "Известия", добавив, что новая норма будет действовать до 30 июня 2026-го.

Кроме того, по мнению правоохранителей, будет разумно лишить покупателя возможности вскрывать приобретённый алкоголь перед рейсом. В частности, можно упаковывать бутылки в специальные зип-пакеты. В крайнем случае можно разрешить продажу алкоголя только в пункте прилёта, а не перед вылетом, полагают силовики.