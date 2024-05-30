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Регион
30 мая, 04:52

В России предложили лимит на алкоголь в duty free или продажу только в пункте прилёта

МВД предложило ограничить продажи алкоголя в duty free внутренних рейсов

МВД России считает нужным ограничить количество алкоголя, которое может купить пассажир в duty free аэропортов. Такую правку ведомство предлагает внести в законопроект, который готовится к первому чтению в Госдуме. Мера должна защитить пассажиров и сотрудников авиалиний от дебоширов в состоянии алкогольного опьянения.

"МВД включилось в работу над законопроектом, который позволяет продавать спиртное в магазинах duty free на внутренних рейсах, пока это допускается только при международных перелётах", — сообщили "Известия", добавив, что новая норма будет действовать до 30 июня 2026-го.

Кроме того, по мнению правоохранителей, будет разумно лишить покупателя возможности вскрывать приобретённый алкоголь перед рейсом. В частности, можно упаковывать бутылки в специальные зип-пакеты. В крайнем случае можно разрешить продажу алкоголя только в пункте прилёта, а не перед вылетом, полагают силовики.

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А ранее сообщалось, что в России могут создать единый реестр авиадебоширов. На сегодняшний день у каждого перевозчика есть свой отдельный список, который не синхронизируется с остальными, и это даёт опасному пассажиру "лазейку": он может спокойно пройти на борт другой авиакомпании и устроить дебош там.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sorbis

Лариса Сафронова
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