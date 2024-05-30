Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 03:21

Вертолёт Ка-32 помогает тушить крупный пожар на складе на востоке Москвы

К тушению пожара на складе на востоке Москвы подключён вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра. Об этом сообщили в МЧС России.

Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, внутри находятся ёмкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Всего на месте работают 120 человек и 40 единиц техники.

Тушение пожара на складе на востоке Москвы. Видео © Life.ru

МЧС предупредило о повышенной угрозе пожаров в Москве из-за жары
МЧС предупредило о повышенной угрозе пожаров в Москве из-за жары

Напомним, возгорание началось в 4:20 утра, огонь быстро распространился по помещениям склада. К настоящему моменту обрушилась часть кровли и произошла деформация стен.

Обложка ©

Кадр видео Life.ru

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров