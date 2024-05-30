Вертолёт Ка-32 помогает тушить крупный пожар на складе на востоке Москвы

К тушению пожара на складе на востоке Москвы подключён вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра. Об этом сообщили в МЧС России.

Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, внутри находятся ёмкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Всего на месте работают 120 человек и 40 единиц техники.

Тушение пожара на складе на востоке Москвы. Видео © Life.ru