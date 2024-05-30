Вертолёт Ка-32 помогает тушить крупный пожар на складе на востоке Москвы
К тушению пожара на складе на востоке Москвы подключён вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра. Об этом сообщили в МЧС России.
Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, внутри находятся ёмкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Всего на месте работают 120 человек и 40 единиц техники.
Тушение пожара на складе на востоке Москвы. Видео © Life.ru
Напомним, возгорание началось в 4:20 утра, огонь быстро распространился по помещениям склада. К настоящему моменту обрушилась часть кровли и произошла деформация стен.
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Кадр видео Life.ru