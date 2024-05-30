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Регион
30 мая, 04:35
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Подпольщик Лебедев заявил об ударе по военному аэродрому в Староконстантинове

В Староконстантинове Хмельницкой области ночью был нанесён удар по микрорайону, примыкающему к военному аэродрому. Об этом РИА "Новости" рассказал со ссылкой на коллег координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Один из ударов пришёлся в микрорайон "Вокзал-2", который примыкает к военному аэродрому", — пояснил Лебедев.

Всего по городу было нанесено минимум пять ударов. Больше всего урона принял военный аэродром, который ВСУ хотят превратить в базу F-16. В том числе попадание произошло в одно из арочных укрытий, где стоят самолёты и боекомплекты. Всё сопровождалось серией взрывов и выбросом пламени с искрами, добавил Лебедев.

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Ранее взрывы произошли в Днепре, Павлограде и Харькове. В регионах в это время действовала воздушная тревога. Мэр последнего Игорь Терехов сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Everyonephot

Анатолий Симоненко
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