Чем опасен БПЛА ТУ-141 "Стриж": История и характеристики Тяжёлые беспилотники Ту-141 "Стриж" появились ещё в 70-х, прошли несколько модернизаций, но, несмотря на морально и физически устаревшую конструкцию, до сих пор используются армией Украины. Что известно об этих БПЛА? 3 июня, 22:30 Советский беспилотный летательный аппарат Ту-141 "Стриж" — это уникальная разработка, появившаяся в 1970-х годах. Обложка © Wikipedia / Павел Аджигильдяев

История разработки БПЛА Ту-141 "Стриж"

Проект Ту-141 зародился в конце 1960-х годов, когда было принято решение разработать специализированный БПЛА для выполнения задач воздушной разведки. Конструкторское бюро Туполева, имевшее большой опыт в создании беспилотных летательных аппаратов, было выбрано в качестве исполнителя этого важного проекта. Работы по реализации начались в 1970 году.

За основу нового БПЛА была взята модель Ту-123 "Ястреб", ранее разработанная в КБ Туполева. Фото © Wikipedia / MadCAD

За основу нового БПЛА была взята модель Ту-123 "Ястреб", ранее разработанная в КБ Туполева. Однако Ту-141 претерпел значительные улучшения и модернизацию, что позволило повысить эффективность выполнения разведывательных миссий. Он был оснащён современными на тот момент средствами бортовой разведки, обеспечивавшими получение информации о положении противника и обстановке на территории. Кроме того, Ту-141 обладал продвинутой системой управления, которая давала возможность контролировать его движение и манёвры, а также выполнять автоматический полёт в заданных режимах.

Первый полёт Ту-141 состоялся в 1979 году. В ходе испытаний выявили некоторые проблемы, которые были оперативно устранены в процессе доработки БПЛА. В итоге Ту-141 был принят на вооружение и использовался в Вооружённых силах СССР вплоть до 1990-х годов, продемонстрировав высокую эффективность при выполнении задач воздушной разведки.

Почему "Стрижа" называют камикадзе

Спустя некоторое время после начала специальной военной операции на Украине ВСУ стали использовать модернизированные версии Ту-141 "Стриж" в боевых действиях. Эти беспилотники были осовременены с учётом опыта американских инженеров.

Ту-141 используют в качестве ударных "беспилотников-камикадзе", способных атаковать выбранные цели. Фото © Shutterstock / FOTODOM / schusterbauer.com

Модификации включали установку актуальной инерционной навигационной системы, корректировку по спутниковым координатам, новые камеры и полётные контроллеры. Также была удалена парашютная система посадки, что позволило использовать Ту-141 в качестве ударных "беспилотников-камикадзе", способных атаковать выбранные цели.

Эксперты отмечают, что использование устаревшего, но модернизированного Ту-141 является выгодным решением для ВСУ, так как позволяет утилизировать эти аппараты, которые вскоре морально устареют, и при этом применить их в боевых действиях.

Перспектива переделки Ту-141 в самолёт-снаряд

Украинские инженеры предприняли попытку переделать Ту-141 "Стриж" в самолёты-снаряды. И хотя заявленная дальность таких беспилотников составляет порядка 1000 километров, это не означает, что они смогут пролететь весь путь, поскольку их техническое состояние остаётся сомнительным. Поэтому каких-то серьёзных перспектив у этих переделок нет — БПЛА старые, новые не производятся (хотя, конечно, запустить производство снова украинцы могут), потому рано или поздно закончатся. К тому же с устаревшими техническими характеристиками, даже модернизированные, они не способны нанести существенный вред нашим вооружённым силам, так как ПВО работает отлично. Единственное, что может помочь обойти противовоздушную оборону, это программирование аппарата на очень низкий полёт, до 50 метров. А ещё — непосредственный обход систем ПВО на основе данных, полученных Украиной от разведки западных партнёров.

Характеристики и преимущества беспилотника

Ту-141 "Стриж", разработанный ещё в 1970-х годах в ОКБ имени Туполева, серийно производился в течение десяти лет (с 1979 года) на Харьковском авиационном заводе и имел отличные характеристики для своего времени — ведь даже сейчас они всё ещё могут выполнять поставленные задачи. Правда, это уже скорее минус, так как теперь они служат стороне противника.

БПЛА Ту-141 обладает дальностью полёта в тысячу километров. Фото © Wikipedia / VargaA

Дальность

БПЛА Ту-141 обладает дальностью полёта в тысячу километров. Этот параметр связан с тем, что данная модель была разработана для проведения разведывательных миссий и оснащалась средствами для фоторазведки. Беспилотный летательный аппарат "Стриж" был способен осуществлять неограниченное количество вылетов и спускался с помощью парашютной системы, встроенной в его хвостовую часть, которую, как мы уже говорили ранее, украинские инженеры, вероятно, удалили, чтобы сделать из БПЛА самолёт-снаряд.

Управление

Беспилотный летательный аппарат Ту-141 мог управляться как с земли, так и с борта воздушного судна-носителя, что позволяло передавать важные разведданные в режиме реального времени. Одной из особенностей Ту-141 была возможность автоматического выполнения полёта, что позволяло ему осуществлять разведывательные миссии без участия оператора. Такой подход значительно повышал эффективность работы БПЛА и обеспечивал точность выполнения поставленных задач.

Размеры

"Стриж" представляет собой довольно мощную машину, вес которой составляет чуть больше пяти тонн. Его длина более 14 метров, в то время как размах крыльев достигает почти четырёх метров.

Средства поражения

Благодаря мощной конструкции Ту-141 способен нести полезную нагрузку до 250 килограммов, что делает его весьма универсальным и эффективным средством для различных боевых миссий. Фото © airwar

Разведывательный дрон не был оснащён оружием. На борту "Стрижа" располагались различные средства бортовой разведки, оптические и радиолокационные системы для получения информации о местности и объектах. Некоторые из вариантов его оснащения предполагали интеграцию систем постановки активных помех, а также осуществления радиационной и химической разведки. Кроме того, данный летательный аппарат мог использоваться в качестве ретранслятора, обеспечивая надёжную радиосвязь на больших расстояниях. Однако на Украине Ту-141 превратили из разведывательного БПЛА в крылатую ракету — не высокой точности, но большой дальности — путём установки на него нештатной боевой части большой массы.

Грузоподъёмность

Одним из преимуществ этой модели являются её впечатляющие несущие свойства: Ту-141 способен нести полезную нагрузку до 250 килограммов, что делает его весьма универсальным и эффективным средством для различных боевых миссий. Этот показатель позволял оснащать аппарат широким спектром разведывательного оборудования. Этим ВСУ и воспользовались, удалив часть оборудования и заменив его новыми устройствами и взрывчаткой. К тому же, по некоторым данным, в ходе модернизации полезная нагрузка была увеличена в два раза — до 500 килограммов.

Звук беспилотника

"Стриж" имеет турбореактивный двигатель, поэтому его звук напоминает гудение турбины самолёта. Большинство современных БПЛА — такие, как "Герань", — оснащаются малокубатурными двигателями, поэтому их звучание похоже на работающую бензопилу или мопед.

Сколько в России "Стрижей"?

По данным из открытых источников, на вооружении Российской армии Ту-141 не стоят, последние экземпляры были использованы в качестве мишеней для тренировки расчётов ПВО. Но осталось несколько машин, которые являются экспонатами музеев, правда, вряд ли они рабочие.

Боевое применение на Украине

Впервые применение Вооружёнными силами Украины "Стрижа" после начала специальной военной операции было зафиксировано под Херсоном 8 марта 2022 года. Фото © airwar

ВСУ применяют устаревшие советские беспилотники Ту-141 "Стриж", но не по назначению. БПЛА разрабатывались для разведки, а украинская сторона пытается использовать их в качестве крылатых ракет или "беспилотников-камикадзе" для атак на российские объекты. Впервые применение Вооружёнными силами Украины "Стрижа" после начала специальной военной операции было зафиксировано под Херсоном — 8 марта 2022 года его сбили местные подразделения противовоздушной обороны.

Всего через три дня такой же БПЛА был сбит в небе над Крымом. 29 июня 2022 года Ту-141 был уничтожен российскими военными под Курском. А в сентябре 2022-го "Стриж" упал в Ставропольском крае, между сёлами Кендже-Кулак и Шарахалсун.

Как Россия борется с атаками Ту-141

23 апреля прошлого года Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские военные в районе Харькова нанесли удар по цехам предприятия, где осуществлялись ремонт и испытания украинских беспилотных летательных аппаратов "Стриж". А 6 сентября 2023 года Следственный комитет России предъявил заочное обвинение командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Вооружённых сил Украины полковнику Сергею Бурдинюку. По данным следствия, именно Бурдинюк планировал и организовывал запуск БПЛА Ту-141 "Стриж" с территории Харьковской области Украины в период с 7 октября по 26 декабря 2022 года. Данные беспилотные летательные аппараты атаковали российские военные аэродромы. Бурдинюк был обвинён в совершении ряда особо тяжких преступлений, включая диверсию и покушение, совершённые общеопасным способом. Фигурант дела был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Плюсом ко всему, сбитые БПЛА изучаются, и на основе полученных данных разрабатываются новые механизмы защиты от потенциальных атак.

Авторы Андрей Ананьев