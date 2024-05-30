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30 мая, 09:17

Жена рассказала о состоянии звезды фильма "Любовь и голуби"

Жена актёра Михайлова заявила, что у него заподозрили пневмонию

Александр Михайлов. Обложка © "Стенограмма судьбы", 2021. Режиссёры Давид Ткебучава, Александр Жигалкин / kino-teatr.ru

Александр Михайлов. Обложка © "Стенограмма судьбы", 2021. Режиссёры Давид Ткебучава, Александр Жигалкин / kino-teatr.ru

В Чите был экстренно доставлен в больницу народный артист РСФСР Александр Михайлов, у него подозрение на пневмонию. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на источник.

"Всё хорошо. Госпитализация была, но он будет открывать фестиваль в Чите", — рассказала супруга актёра Оксана Михайлова.

Посол Зимбабве в России Амброуз Мутинири экстренно госпитализирован в Москве
Посол Зимбабве в России Амброуз Мутинири экстренно госпитализирован в Москве

Ранее Life.ru писал, что актёра Александра Михайлова экстренно госпитализировали в Чите. Зрители помнят его по ролям в фильмах "Мужики", "Любовь и голуби", "Змеелов" и другие. Он сыграл более 75 персонажей для большого экрана, а также 50 ролей в театральных постановках.

Владимир Озеров
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