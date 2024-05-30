Жена рассказала о состоянии звезды фильма "Любовь и голуби"
Жена актёра Михайлова заявила, что у него заподозрили пневмонию
Александр Михайлов. Обложка © "Стенограмма судьбы", 2021. Режиссёры Давид Ткебучава, Александр Жигалкин / kino-teatr.ru
В Чите был экстренно доставлен в больницу народный артист РСФСР Александр Михайлов, у него подозрение на пневмонию. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на источник.
"Всё хорошо. Госпитализация была, но он будет открывать фестиваль в Чите", — рассказала супруга актёра Оксана Михайлова.
Ранее Life.ru писал, что актёра Александра Михайлова экстренно госпитализировали в Чите. Зрители помнят его по ролям в фильмах "Мужики", "Любовь и голуби", "Змеелов" и другие. Он сыграл более 75 персонажей для большого экрана, а также 50 ролей в театральных постановках.