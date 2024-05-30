Жена рассказала о состоянии звезды фильма "Любовь и голуби"

В Чите был экстренно доставлен в больницу народный артист РСФСР Александр Михайлов, у него подозрение на пневмонию. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на источник.

"Всё хорошо. Госпитализация была, но он будет открывать фестиваль в Чите", — рассказала супруга актёра Оксана Михайлова.