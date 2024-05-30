Актриса Сотникова ждала чуда из-за тайн вокруг страшной болезни Заворотнюк Актриса Сотникова до последнего надеялась, что Заворотнюк победит опухоль 30 мая, 09:36 Анастасия Заворотнюк. Обложка © Пресс-служба фестиваля "Черешневый лес" / ТАСС

Актриса, ведущая Вера Сотникова призналась, что до последнего верила в чудо и надеялась на благоприятный исход затянувшегося заболевания Анастасии Заворотнюк. Вместе артистки снимались в сериале "Я больше не боюсь", сдружившись на съёмочной площадке.

"Из-за того, чтобы не сглазить, они (члены семьи. — Прим. Life.ru) ничего не говорили, мне так казалось. Я была уверена, что всё-таки Настя выберется. Думала, что вот-вот — и случится, всё-таки такие врачи, такие великие умы работали над ней. Мне казалось, что должны были [спасти]", — поделилась Сотникова с Ura.ru.

По её словам, с Заворотнюк было комфортно работать, актриса отличалась душевностью, мягкостью, открытостью, мощной энергетикой. Сотникова рассказала, что актриса обладала удивительной красотой и ярким взглядом, при этом всегда была корректна в общении и не давила на коллег.

Напомним, сегодня умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга. Страшное заболевание у звезды сериала "Моя прекрасная няня" выявили в 2019 году, спустя год после рождения дочери Милы. Артистка перенесла трепанацию черепа в Германии, однако сильных улучшений не случилось. Речь шла о глиобластоме — одной из самых агрессивных форм рака.

Авторы Татьяна Миссуми