Телеведущая Зейналова опровергла сообщения о своём назначении послом на Маврикий

Российская телеведущая Ирада Зейналова напомнила о том, что её работа — вести передачи на телеканале НТВ. Такое заявление она сделала на фоне появившихся сегодня в СМИ сообщений о том, что её якобы назначили послом России на Маврикии.

Из сказанного не совсем понятно, действительно ли телеведущей поступало соответствующее предложение, но она наверняка не прогадает, решив остаться в России, особенно учитывая недавние жуткие сообщения о поведении местной фауны. Как рассказывал Life.ru, в начале мая один из россиян, посетивший Маврикий в качестве туриста, был атакован загадочной рыбой, встреча моментально вызвала у него приступ острейшей боли. Он сразу же обратился к местным медикам, которые сделали ему уколы антибиотиков. Более адресного лечения они подобрать не смогли, не будучи уверенными, что за живность напала на мужчину. Есть предположение, что это была бородавчатка, или рыба-камень, яд которой может убить человека.