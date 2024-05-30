Неадекват зарезал женщину в трапезной храма в Сергиевом Посаде
Задержан подозреваемый в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде
Зверское убийство произошло сегодня утром в одном из храмов подмосковного Сергиева Посада. Как пишет МК.ru, злоумышленник ворвался в трапезную при храме Петра и Павла и несколько раз ударил ножом 55-летнюю Ирину Х. Женщина скончалась на месте от тяжёлых ранений.
"В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи, устанавливаются мотивы", — сообщили в пресс-службе СК по Московской области.
"Рен-ТВ" со ссылкой на очевидцев сообщает, что во время нападения неадекват кричал, что женщина "отравила его мать".
Ранее Life.ru писал, как "сатанист" из Петербурга ворвался в храм и хотел убить священника "по велению дьявола".
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