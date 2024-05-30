Неадекват зарезал женщину в трапезной храма в Сергиевом Посаде

Зверское убийство произошло сегодня утром в одном из храмов подмосковного Сергиева Посада. Как пишет МК.ru, злоумышленник ворвался в трапезную при храме Петра и Павла и несколько раз ударил ножом 55-летнюю Ирину Х. Женщина скончалась на месте от тяжёлых ранений.