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Регион
30 мая, 10:09

Неадекват зарезал женщину в трапезной храма в Сергиевом Посаде

Задержан подозреваемый в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде

Зверское убийство произошло сегодня утром в одном из храмов подмосковного Сергиева Посада. Как пишет МК.ru, злоумышленник ворвался в трапезную при храме Петра и Павла и несколько раз ударил ножом 55-летнюю Ирину Х. Женщина скончалась на месте от тяжёлых ранений.

"В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи, устанавливаются мотивы", — сообщили в пресс-службе СК по Московской области.

"Рен-ТВ" со ссылкой на очевидцев сообщает, что во время нападения неадекват кричал, что женщина "отравила его мать".

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Ранее Life.ru писал, как "сатанист" из Петербурга ворвался в храм и хотел убить священника "по велению дьявола".

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Shutterstock / FOTODOM / Polina Zima

Марина Калегина
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