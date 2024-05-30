В Кремле уличили Евросоюз в беспрецедентном давлении на Орбана
Песков: Орбан и Венгрия подвергаются незамаскированному давлению со стороны ЕС
Из-за политики самостоятельности и защиты национальных интересов, которую проводит Правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, на страну оказывается значительное давление со стороны Евросоюза. Причём Брюссель даже не пытается замаскировать это воздействие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения в СМИ о том, что ЕС планирует "наказать" Венгрию.
"Венгрия и господин Орбан очень внимательно относятся к интересам <…> страны. И каждый раз, когда принимаются какие-то обязывающие решения в отношении стран – членов ЕС, разумеется, Будапешт в первую очередь анализирует эти решения на предмет своих собственных интересов. Такая самостоятельность, конечно, не всем нравится в Брюсселе, поэтому и Орбан, и всё руководство Венгрии подвергаются не замаскированному ничем давлению, достаточно беспрецедентному", — рассказал он сотрудникам прессы во время брифинга.
Песков объяснил столь вопиющую ситуацию специфической системой отношений внутри Евросоюза, где далеко не всем государствам позволено проявлять самостоятельность в большей степени, нежели это угодно Брюсселю. Официальный представитель Кремля добавил, что у такой политики могут быть разные последствия, но какие именно — проблема не России, а Европейского содружества.
Ранее Орбан объяснял, почему его страна остаётся членом Евросоюза вместо того, чтобы покинуть организацию и вступить в БРИКС. По его словам, соображения самые прагматичные: три четверти экспорта Венгрии ориентированы на европейский рынок. При этом государство обладает уникальными возможностями выступать в качестве связующего звена в отношениях между Востоком и Западом благодаря взаимодействию "передовых технологий" обеих культур внутри государства, например китайского завода по производству аккумуляторов и предприятия BMW, построенных в Венгрии.
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