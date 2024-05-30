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Регион
30 мая, 10:52

В Кремле уличили Евросоюз в беспрецедентном давлении на Орбана

Песков: Орбан и Венгрия подвергаются незамаскированному давлению со стороны ЕС

Из-за политики самостоятельности и защиты национальных интересов, которую проводит Правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, на страну оказывается значительное давление со стороны Евросоюза. Причём Брюссель даже не пытается замаскировать это воздействие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения в СМИ о том, что ЕС планирует "наказать" Венгрию.

"Венгрия и господин Орбан очень внимательно относятся к интересам <…> страны. И каждый раз, когда принимаются какие-то обязывающие решения в отношении стран – членов ЕС, разумеется, Будапешт в первую очередь анализирует эти решения на предмет своих собственных интересов. Такая самостоятельность, конечно, не всем нравится в Брюсселе, поэтому и Орбан, и всё руководство Венгрии подвергаются не замаскированному ничем давлению, достаточно беспрецедентному", рассказал он сотрудникам прессы во время брифинга.

Песков объяснил столь вопиющую ситуацию специфической системой отношений внутри Евросоюза, где далеко не всем государствам позволено проявлять самостоятельность в большей степени, нежели это угодно Брюсселю. Официальный представитель Кремля добавил, что у такой политики могут быть разные последствия, но какие именно — проблема не России, а Европейского содружества.

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Ранее Орбан объяснял, почему его страна остаётся членом Евросоюза вместо того, чтобы покинуть организацию и вступить в БРИКС. По его словам, соображения самые прагматичные: три четверти экспорта Венгрии ориентированы на европейский рынок. При этом государство обладает уникальными возможностями выступать в качестве связующего звена в отношениях между Востоком и Западом благодаря взаимодействию "передовых технологий" обеих культур внутри государства, например китайского завода по производству аккумуляторов и предприятия BMW, построенных в Венгрии.

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Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Александр Юнашев
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