В Кремле уличили Евросоюз в беспрецедентном давлении на Орбана

Из-за политики самостоятельности и защиты национальных интересов, которую проводит Правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, на страну оказывается значительное давление со стороны Евросоюза. Причём Брюссель даже не пытается замаскировать это воздействие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения в СМИ о том, что ЕС планирует "наказать" Венгрию.

"Венгрия и господин Орбан очень внимательно относятся к интересам <…> страны. И каждый раз, когда принимаются какие-то обязывающие решения в отношении стран – членов ЕС, разумеется, Будапешт в первую очередь анализирует эти решения на предмет своих собственных интересов. Такая самостоятельность, конечно, не всем нравится в Брюсселе, поэтому и Орбан, и всё руководство Венгрии подвергаются не замаскированному ничем давлению, достаточно беспрецедентному", — рассказал он сотрудникам прессы во время брифинга.

Песков объяснил столь вопиющую ситуацию специфической системой отношений внутри Евросоюза, где далеко не всем государствам позволено проявлять самостоятельность в большей степени, нежели это угодно Брюсселю. Официальный представитель Кремля добавил, что у такой политики могут быть разные последствия, но какие именно — проблема не России, а Европейского содружества.