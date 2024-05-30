Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 10:48

Финляндия пустила два российских самолёта в своё воздушное пространство

Два российских самолёта залетели в воздушное пространство Финляндии из-за грозы

Два российских пассажирских судна, которые направлялись из Москвы в Калининград, залетели в воздушное пространство Финляндии, чтобы пройти мимо грозовых облаков. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

"Я могу подтвердить, что это произошло. Самолёты какое-то время летели в воздушном пространстве Финляндии, потому что им приходилось избегать грозовых облаков", — объяснила представитель Fintraffic, госструктуры, контролирующей сферу транспорта.

Самолётам из России запрещено летать над территорией ЕС с 2022 года. Но в экстренных ситуациях делаются исключения. Так, в августе прошлого года три российских лайнера пересекли границы воздушного пространства Финляндии и Эстонии из-за неблагоприятных погодных условий. Ответственные службы этих стран обеспечили самолётам из РФ безопасный пролёт, за что их поблагодарили в Росавиации.

Российский самолёт незаконно пролетел над Китаем, но у авиакомпании нашлось объяснение
Российский самолёт незаконно пролетел над Китаем, но у авиакомпании нашлось объяснение
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Владимир Озеров
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Финляндия
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров