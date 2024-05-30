Финляндия пустила два российских самолёта в своё воздушное пространство
Два российских самолёта залетели в воздушное пространство Финляндии из-за грозы
Два российских пассажирских судна, которые направлялись из Москвы в Калининград, залетели в воздушное пространство Финляндии, чтобы пройти мимо грозовых облаков. Об этом пишет Helsingin Sanomat.
"Я могу подтвердить, что это произошло. Самолёты какое-то время летели в воздушном пространстве Финляндии, потому что им приходилось избегать грозовых облаков", — объяснила представитель Fintraffic, госструктуры, контролирующей сферу транспорта.
Самолётам из России запрещено летать над территорией ЕС с 2022 года. Но в экстренных ситуациях делаются исключения. Так, в августе прошлого года три российских лайнера пересекли границы воздушного пространства Финляндии и Эстонии из-за неблагоприятных погодных условий. Ответственные службы этих стран обеспечили самолётам из РФ безопасный пролёт, за что их поблагодарили в Росавиации.
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