Финляндия пустила два российских самолёта в своё воздушное пространство

Два российских пассажирских судна, которые направлялись из Москвы в Калининград, залетели в воздушное пространство Финляндии, чтобы пройти мимо грозовых облаков. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

"Я могу подтвердить, что это произошло. Самолёты какое-то время летели в воздушном пространстве Финляндии, потому что им приходилось избегать грозовых облаков", — объяснила представитель Fintraffic, госструктуры, контролирующей сферу транспорта.