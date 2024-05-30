МЧС экстренно предупредило о дождях, грозах и порывистом ветре в Москве 30 мая 30 мая, 11:23 Москвичей предупредили о дождях и грозах. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы в течение дня, 30 мая. Во время непогоды ветер может усилиться до 15 метров в секунду. С таким предупреждением обратилось столичное МЧС к жителям города.

"В период с 12:00 до 22:00 30 мая местами в Москве ожидается кратковременный дождь с грозой. При грозе порывы ветра 15 м/с", — говорится в тексте.

В ведомстве призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах, не совершать резких манёвров и снизить скорость во время дождя. Пешеходам рекомендовано не прятаться от непогоды под шаткими конструкциями и деревьями, а при сильном ветре зайти в ближайшее здание или остаться дома.

Ранее москвичей предупредили о высокой опасности пожаров в столице с 30 мая по 1 июня. Жителей призвали быть бдительными во время отдыха на природе и не разводить костры в неположенном месте.

Авторы Татьяна Миссуми