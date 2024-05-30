Кадыров предложил за 1 млн угадать, что на видео ему говорят Путин и Мирзиёев

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил "конкурс" среди своих подписчиков в телеграм-канале. Он пообещал выплатить один миллион рублей тому, кто угадает, о чём с ним в личной беседе говорили президенты России и Узбекистана — Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.

Разговор Кадырова, Путина и Мирзиёева. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Обязательное условие — опубликовать максимально развёрнутый ответ в комментарии под этим видео и поделиться данным видеоматериалом у себя в сторис", — говорится в его публикации, к которой он прикрепил видео.

При этом глава республики отметил, что некоторые из его окружения знают правильный ответ, однако пообещали молчать и не делать подсказок. В ином случае "доверие к ним будет утрачено навсегда", подчеркнул Кадыров.