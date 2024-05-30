На фронте погиб режиссёр Константин Петрик, примкнувший к ВСУ
Константин Петрик. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Анастасия Данильченко
Погиб украинский режиссёр Константин Петрик, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом в соцсетях сообщила его жена Анастасия Данильченко.
"Костя погиб во время выполнения боевого задания. Это невосполнимая потеря. Это дыра в душе каждого, кто его знал. Навсегда в строю. Все подробности позже", — написала она.
Как сообщал его коллега в соцсетях, Петрик погиб 27 мая недалеко от села Очеретино Донецкой области.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в зоне специальной военной операции погиб двухкратный чемпион европейского первенства по тяжёлой атлетике Александр Пелешенко. Он тоже сражался на стороне ВСУ и был убит 5 мая. Атлет погиб на 31-м году жизни.