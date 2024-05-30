На фронте погиб режиссёр Константин Петрик, примкнувший к ВСУ

Погиб украинский режиссёр Константин Петрик, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом в соцсетях сообщила его жена Анастасия Данильченко.

"Костя погиб во время выполнения боевого задания. Это невосполнимая потеря. Это дыра в душе каждого, кто его знал. Навсегда в строю. Все подробности позже", — написала она.

Как сообщал его коллега в соцсетях, Петрик погиб 27 мая недалеко от села Очеретино Донецкой области.