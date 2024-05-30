У убийцы из храма в Сергиевом Посаде и его жертвы нашлась связь — его умершая мама
Мать убийцы из храма в Сергиевом Посаде работала с погибшей до смерти
Мать 50-летнего Владимира Матвеева, который ворвался в трапезную при храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде и 13 раз ударил ножом одну из работниц, тоже трудилась там до своей смерти. Сына бывшей коллеги в храме подкармливали. Об этом пишет SHOT.
Мужчина убил работницу трапезной храма в Сергиевом Посаде. Фото © Telegram / SHOT
Убийцу из Сергиева Посада ведут на допрос. Видео © Telegram / Следком
После смерти матери Матвеев продолжил посещать трапезную каждый день. Сотрудницы, проникшиеся жалостью к нему, в том числе и убитая им 50-летняя Ирина, кормили его ежедневно. В связи с этим мотивы убийцы остаются загадкой. По некоторым данным, у него могут быть проблемы с психикой.
Владимир Матвеев имеет профиль в социальной сети, где он пытался найти свою вторую половинку. Описание гласит, что он воспитанный и старается не сквернословить, а самое ужасное событие, произошедшее с ним в жизни, — смерть его мамы.
Ранее появилась новость о том, что в Сергиевом Посаде мужчина ворвался в трапезную при храме Петра и Павла и несколько раз ударил ножом 55-летнюю Ирину Х. Женщина скончалась на месте от полученных ранений. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства по соответствующей статье. Расследованием дела занимается подмосковный СК, оно находится на контроле Прокуратуры Московской области.
Telegram / SHOT