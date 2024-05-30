У убийцы из храма в Сергиевом Посаде и его жертвы нашлась связь — его умершая мама

Мать 50-летнего Владимира Матвеева, который ворвался в трапезную при храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде и 13 раз ударил ножом одну из работниц, тоже трудилась там до своей смерти. Сына бывшей коллеги в храме подкармливали. Об этом пишет SHOT.

Мужчина убил работницу трапезной храма в Сергиевом Посаде. Фото © Telegram / SHOT

Убийцу из Сергиева Посада ведут на допрос. Видео © Telegram / Следком

После смерти матери Матвеев продолжил посещать трапезную каждый день. Сотрудницы, проникшиеся жалостью к нему, в том числе и убитая им 50-летняя Ирина, кормили его ежедневно. В связи с этим мотивы убийцы остаются загадкой. По некоторым данным, у него могут быть проблемы с психикой.

Владимир Матвеев имеет профиль в социальной сети, где он пытался найти свою вторую половинку. Описание гласит, что он воспитанный и старается не сквернословить, а самое ужасное событие, произошедшее с ним в жизни, — смерть его мамы.