В Новосибирске воспитательница раздела девочку, чтобы наказать за капризы

Воспитательницу детского садика №489 в Новосибирске обвинили в том, что она раздела капризничающую девочку в качестве наказания. Об этом сообщает издание "Сиб.фм" со ссылкой на рассказы воспитанников детского сада и их родителей.

Отец одной из посещающих образовательное учреждение дошкольниц заявил, что по пути домой дочь рассказала ему историю месячной давности. По её словам, девочка Маша (имя изменено. — Прим. Life.ru) постоянно безобразничает и портит своё платье, из-за чего воспитательница "сажала её на стульчик", а впоследствии и вовсе при всей группе сняла с неё одежду, чтобы другие дети посмеялись.

"Маша балуется, мучает своё платье. Её воспитательница вообще в спальню на стульчик сажала. А когда Маша баловалась, воспитательница сняла с неё платье и сказала, чтобы все посмеялись над ней", — пересказывает издание историю девочки.

Её отец решил выяснить, что же всё-таки произошло, и связался с воспитательницей, задав ей соответствующие вопросы. В детском саду ему сообщили другую версию событий: в тот день Машу в садик привела бабушка и пыталась переодеть её в платье, но ребёнок капризничал и сопротивлялся. У женщины были ещё какие-то дела, из-за которых она очень спешила, поэтому педагог решила ей помочь и, вопреки первоначальной версии, старалась одеть девочку в платье, которая постоянно пыталась его снять, а не наоборот.

Заведующая детским садиком также пообщалась с журналистами и подтвердила версию о том, что Маша сама стаскивала с себя одежду. Причём, по её словам, стоило бабушке уйти, как капризы сразу же прекратились и девочка надела платье самостоятельно. Заведующая допустила, что кто-то из увидевших эту сцену детей мог неверно истолковать происходящее.

Впрочем, ещё один ребёнок заявил, что Маша действительно вела себя ужасно, но всё же платье с неё сняла воспитательница по имени Ирина. Кое-кто из родителей также отмечает, что дети жалуются, будто на них регулярно повышают голос в детском саду, да и вообще как-то странно себя ведут после общения с педагогом. Мужчина, чья дочь рассказала об этой тревожной ситуации, планирует обратиться в прокуратуру для проверки ситуации.