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Регион
30 мая, 15:17

Тело женщины обнаружили в Большом Головинском пруду в Москве

В Москве найдено тело женщины. Его обнаружили и вытащили из Большого Головинского пруда игравшие неподалёку детишки. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, посиневший труп достали около 3-го Лихачёвского переулка рядом с лодочной станцией. Предварительно, погибшей около 45 лет. К месту ЧП уже направляются экстренные службы.

Мать нашла пропавшую 16-летнюю дочь и её парня мёртвыми в запертой квартире в Петербурге
Мать нашла пропавшую 16-летнюю дочь и её парня мёртвыми в запертой квартире в Петербурге

Ранее Life.ru рассказывал о том, как москвича со стрелой от арбалета в голове нашли в луже крови над телом убитой жены. Снаряд прошёл насквозь череп от виска до виска. А перед тем, как получить серьёзное ранение, мужчина расправился с 44-летней супругой, убив её из пистолета.

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wikipedia / AKfounder

Николь Вербер
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