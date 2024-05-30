Тело женщины обнаружили в Большом Головинском пруду в Москве

В Москве найдено тело женщины. Его обнаружили и вытащили из Большого Головинского пруда игравшие неподалёку детишки. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, посиневший труп достали около 3-го Лихачёвского переулка рядом с лодочной станцией. Предварительно, погибшей около 45 лет. К месту ЧП уже направляются экстренные службы.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как москвича со стрелой от арбалета в голове нашли в луже крови над телом убитой жены. Снаряд прошёл насквозь череп от виска до виска. А перед тем, как получить серьёзное ранение, мужчина расправился с 44-летней супругой, убив её из пистолета.