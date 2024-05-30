Матыцин и Абрамченко будут участвовать в праймериз ЕР по довыборам в Госдуму

Партия "Единая Россия" выдвинула бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко и бывшего министра спорта Олега Матыцина для участия в праймериз в рамках довыборов в Госдуму. Такое решение было принято на заседании президиума Генсовета партии.

"У президиума Генсовета есть право, предусмотренное внутренними документами партии, от себя направить кандидатов для участия в предварительном голосовании на любом уровне выборов", — сообщил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" на заседании президиума.

Так, Абрамченко выдвинули по 152-му Южному одномандатному избирательному округу Ростовской области, а Матыцина — по Унечскому одномандатному избирательному округу № 78 Брянской области.