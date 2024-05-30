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Регион
30 мая, 16:27

Матыцин и Абрамченко будут участвовать в праймериз ЕР по довыборам в Госдуму

Виктория Абрамченко и Олег Матыцин. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, Софья Сандурская

Виктория Абрамченко и Олег Матыцин. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, Софья Сандурская

Партия "Единая Россия" выдвинула бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко и бывшего министра спорта Олега Матыцина для участия в праймериз в рамках довыборов в Госдуму. Такое решение было принято на заседании президиума Генсовета партии.

"У президиума Генсовета есть право, предусмотренное внутренними документами партии, от себя направить кандидатов для участия в предварительном голосовании на любом уровне выборов", — сообщил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" на заседании президиума.

Так, Абрамченко выдвинули по 152-му Южному одномандатному избирательному округу Ростовской области, а Матыцина — по Унечскому одномандатному избирательному округу № 78 Брянской области.

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Напомним, и Абрамченко, и Матыцин не вошли в новый состав правительства. Викторию Абрамченко на посту вице-премьера сменил Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза. А главой Минспорта стал экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Александра Вишнякова
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