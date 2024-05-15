Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 12:29

Путин встретился с бывшими членами правительства и поблагодарил их за работу

Путин на встрече с Абрамченко, Шульгиновым и Матыциным поблагодарил их за работу

Путин на встрече с Абрамченко. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Путин на встрече с Абрамченко. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин встретился с бывшими членами российского кабмина. В частности, глава государства провёл переговоры с Викторией Абрамченко, занимавшей ранее должность вице-премьера, а также экс-главой Минэнерго Николаем Шульгиновым и экс-министром спорта Олегом Матыциным.

В разговоре с Абрамченко российский лидер указал на то, что бывшая вице-премьер многое сделала, работала активно и уделяла должное внимание своим обязанностям. Также Путин предложил ей поговорить о её новом месте работы.

"Есть варианты. Вы, наверняка, об этом уже знаете", — отметил президент.

Шульгинову глава государства также предложил поговорить о дальнейшей совместной работе. Путин выразил экс-министру слова благодарности за работу во благо советской, а потом и российской энергетики. Во время разговора с Матыциным глава государства отметил, что нынешние времена являются непростыми для российского спорта. При этом экс-министру, по словам Путина, "удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не затухало".

Виктория Абрамченко с 2020 года курировала в кабмине экологию и агропромышленный комплекс. На посту вице-премьера её сменил экс-министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Шульгинов же возглавил Минэнерго в ноябре 2020-го, до этого он руководил "Русгидро". Матыцин стал министром спорта также в 2020 году. Он является профессиональным игроком в настольный теннис, обладателем Кубка СССР и чемпионом России.

Путин призвал новое правительство действовать в едином строю
Путин призвал новое правительство действовать в едином строю

Напомним, что предыдущее правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента России Владимира Путина. В последние дни в РФ шло формирование состава нового кабмина, который вновь возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Недавно нижняя палата парламента утвердила всех вице-премьеров, а также одобрила кандидатуры 16 министров. Ещё пятерых глав ведомств утвердил Совет Федерации. Накануне, 14 мая, состав правительства был утверждён Путиным.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров