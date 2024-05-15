Путин встретился с бывшими членами правительства и поблагодарил их за работу
Путин на встрече с Абрамченко, Шульгиновым и Матыциным поблагодарил их за работу
Путин на встрече с Абрамченко. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президент России Владимир Путин встретился с бывшими членами российского кабмина. В частности, глава государства провёл переговоры с Викторией Абрамченко, занимавшей ранее должность вице-премьера, а также экс-главой Минэнерго Николаем Шульгиновым и экс-министром спорта Олегом Матыциным.
В разговоре с Абрамченко российский лидер указал на то, что бывшая вице-премьер многое сделала, работала активно и уделяла должное внимание своим обязанностям. Также Путин предложил ей поговорить о её новом месте работы.
"Есть варианты. Вы, наверняка, об этом уже знаете", — отметил президент.
Шульгинову глава государства также предложил поговорить о дальнейшей совместной работе. Путин выразил экс-министру слова благодарности за работу во благо советской, а потом и российской энергетики. Во время разговора с Матыциным глава государства отметил, что нынешние времена являются непростыми для российского спорта. При этом экс-министру, по словам Путина, "удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не затухало".
Виктория Абрамченко с 2020 года курировала в кабмине экологию и агропромышленный комплекс. На посту вице-премьера её сменил экс-министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Шульгинов же возглавил Минэнерго в ноябре 2020-го, до этого он руководил "Русгидро". Матыцин стал министром спорта также в 2020 году. Он является профессиональным игроком в настольный теннис, обладателем Кубка СССР и чемпионом России.
Напомним, что предыдущее правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента России Владимира Путина. В последние дни в РФ шло формирование состава нового кабмина, который вновь возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Недавно нижняя палата парламента утвердила всех вице-премьеров, а также одобрила кандидатуры 16 министров. Ещё пятерых глав ведомств утвердил Совет Федерации. Накануне, 14 мая, состав правительства был утверждён Путиным.