Путин встретился с бывшими членами правительства и поблагодарил их за работу

Президент России Владимир Путин встретился с бывшими членами российского кабмина. В частности, глава государства провёл переговоры с Викторией Абрамченко, занимавшей ранее должность вице-премьера, а также экс-главой Минэнерго Николаем Шульгиновым и экс-министром спорта Олегом Матыциным.

В разговоре с Абрамченко российский лидер указал на то, что бывшая вице-премьер многое сделала, работала активно и уделяла должное внимание своим обязанностям. Также Путин предложил ей поговорить о её новом месте работы.

"Есть варианты. Вы, наверняка, об этом уже знаете", — отметил президент.

Шульгинову глава государства также предложил поговорить о дальнейшей совместной работе. Путин выразил экс-министру слова благодарности за работу во благо советской, а потом и российской энергетики. Во время разговора с Матыциным глава государства отметил, что нынешние времена являются непростыми для российского спорта. При этом экс-министру, по словам Путина, "удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не затухало".