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30 мая, 16:54
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Пенсии с 1 октября повысят на 5%, но только для одной категории россиян

Министр Силуанов: Пенсии военным проиндексируют с 1 октября на 5,1%

Пенсии военным пенсионерам в России с 1 октября 2024 года будут проиндексированы на 5,1%. Об этом заявил в четверг, 30 мая, министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства. По его словам, эта категория пенсионеров получит более высокие выплаты с учётом уточнённого прогноза инфляции.

"Ранее мы планировали индексацию пенсий с 1 октября текущего года на 4,5%, а в связи с уточнением прогноза инфляции предлагается соответствующее изменение до 5,1%", проинформировал министр.

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Ранее Life.ru сообщал, что россиянам поднимут пенсию на 1% за каждый год трудового стажа до 1991 года. А за стаж с 1992-го по 2002 год начислят ещё 10%. А в другой статье Life.ru разъяснял, кто сможет выйти на пенсию в России раньше положенного срока. Раннюю страховую пенсию по старости будут платить педагогам, преподававшим по основным общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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