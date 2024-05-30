"Надо работать головой": Порноактриса дала дельный совет украинским студентам

Порноактриса Юлия Сенюк, более известная по псевдониму Джозефина Джексон, посетила Переяславский университет Григория Сковороды на Украине и встретилась со студентами. Звезда фильмов для взрослых рассказала молодёжи о работе в киноиндустрии 18+, а также дала несколько советов.

Сенюк призналась, что впервые разделась на камеру в 2019 году, пытаясь добиться финансовой независимости от родных. Сначала актриса стремилась удержать необычную подработку в тайне, но ролики с её участием быстро дошли до знакомых и родителей. Последние были неприятно удивлены новым увлечением дочери.

"Поэтому я не рекомендую вступать в эту профессию, не подумав миллионы раз. Даже одно видео полностью изменяет вашу жизнь", — подсказала студентам порноактриса.

Девушка негативно высказалась про россиян, а после Сенюк начала раздавать подросткам советы. В частности, звезда порнофильмов призвала собравшихся "прокачивать мозг" для карьерного роста.

"[Стоит] учить языки и прокачивать себя, чтобы уметь хоть какие-то вещи анализировать. Много значат интеллект и базовые знания, приобретённые за счёт высшего образования. Их надо прокачивать, как мышцу", — подытожила гостья.