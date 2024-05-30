"Надо работать головой": Порноактриса дала дельный совет украинским студентам
Порноактриса прочла лекцию в вузе Украины, призвав студентов "прокачивать мозг"
Порноактриса провела лекцию в украинском вузе, призвав студентов "прокачивать мозг". Обложка © Telegram / Pereiaslav University, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ta.sama.backup
Порноактриса Юлия Сенюк, более известная по псевдониму Джозефина Джексон, посетила Переяславский университет Григория Сковороды на Украине и встретилась со студентами. Звезда фильмов для взрослых рассказала молодёжи о работе в киноиндустрии 18+, а также дала несколько советов.
Сенюк призналась, что впервые разделась на камеру в 2019 году, пытаясь добиться финансовой независимости от родных. Сначала актриса стремилась удержать необычную подработку в тайне, но ролики с её участием быстро дошли до знакомых и родителей. Последние были неприятно удивлены новым увлечением дочери.
"Поэтому я не рекомендую вступать в эту профессию, не подумав миллионы раз. Даже одно видео полностью изменяет вашу жизнь", — подсказала студентам порноактриса.
Девушка негативно высказалась про россиян, а после Сенюк начала раздавать подросткам советы. В частности, звезда порнофильмов призвала собравшихся "прокачивать мозг" для карьерного роста.
"[Стоит] учить языки и прокачивать себя, чтобы уметь хоть какие-то вещи анализировать. Много значат интеллект и базовые знания, приобретённые за счёт высшего образования. Их надо прокачивать, как мышцу", — подытожила гостья.
А вот другой украинской порноактрисе соотечественники устроили не такой добродушный приём. Анастасия Распутина (Адель Асанти) получила от прохожего удар по ягодицам за русскую речь в центре Львова. Ситуацию усугубили установленные импланты, из-за которых после пинка девушка испытывала сильную боль.