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30 мая, 19:18

"Надо работать головой": Порноактриса дала дельный совет украинским студентам

Порноактриса прочла лекцию в вузе Украины, призвав студентов "прокачивать мозг"

Порноактриса провела лекцию в украинском вузе, призвав студентов "прокачивать мозг". Обложка © Telegram / Pereiaslav University, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ta.sama.backup

Порноактриса провела лекцию в украинском вузе, призвав студентов "прокачивать мозг". Обложка © Telegram / Pereiaslav University, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ta.sama.backup

Порноактриса Юлия Сенюк, более известная по псевдониму Джозефина Джексон, посетила Переяславский университет Григория Сковороды на Украине и встретилась со студентами. Звезда фильмов для взрослых рассказала молодёжи о работе в киноиндустрии 18+, а также дала несколько советов.

Сенюк призналась, что впервые разделась на камеру в 2019 году, пытаясь добиться финансовой независимости от родных. Сначала актриса стремилась удержать необычную подработку в тайне, но ролики с её участием быстро дошли до знакомых и родителей. Последние были неприятно удивлены новым увлечением дочери.

"Поэтому я не рекомендую вступать в эту профессию, не подумав миллионы раз. Даже одно видео полностью изменяет вашу жизнь", — подсказала студентам порноактриса.

Девушка негативно высказалась про россиян, а после Сенюк начала раздавать подросткам советы. В частности, звезда порнофильмов призвала собравшихся "прокачивать мозг" для карьерного роста.

"[Стоит] учить языки и прокачивать себя, чтобы уметь хоть какие-то вещи анализировать. Много значат интеллект и базовые знания, приобретённые за счёт высшего образования. Их надо прокачивать, как мышцу", — подытожила гостья.

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А вот другой украинской порноактрисе соотечественники устроили не такой добродушный приём. Анастасия Распутина (Адель Асанти) получила от прохожего удар по ягодицам за русскую речь в центре Львова. Ситуацию усугубили установленные импланты, из-за которых после пинка девушка испытывала сильную боль.

Илья Пушкарев
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