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Регион
30 мая, 18:49

"Не позволяю желаниям взять верх": Ленни Кравиц признался, что уже 9 лет держит целибат

The Guardian: Певец Ленни Кравиц держит целибат уже почти на протяжении 10 лет

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lennykravitz

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lennykravitz

60-летний американский певец Ленни Кравиц признался, что уже почти на протяжении десяти лет не встречается с женщинами и держит целибат. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

Как говорит сам артист, он просто не хочет походить на своего отца, который был настоящим бабником и даже изменял его матери. Как-то во время разговора папа заявил, что рано или поздно Ленни будет как он — так, по его словам, и случилось.

"Он был прав. После свадьбы я стал больше на него похож. Я превратился в игрока. <...> Мне это не понравилось. Я не хотел быть таким парнем. Так что мне пришлось заняться этим, и на это потребовались годы... Я взял на себя ответственность. Придерживался дисциплины. Не позволял своим желаниям брать над собой верх", — поделился артист.

В итоге прошло уже девять лет, как певец ни с кем не встречается, а всё потому, что ждёт свою настоящую любовь.

"Это духовная вещь. Я стал очень твёрдым в том, что касается моего образа жизни", — добавил он.

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Судя по фото, которые в своих соцсетях публикует 60-летний певец, с формой у него всё более чем хорошо. Ранее, кстати, Life.ru рассказывал о том, кто также может составить ему конкуренцию. О семёрке самых сексуальных знаменитостей, возраст которых уже перевалил за 50, — в нашей подборке.

Николь Вербер
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