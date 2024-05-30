"Не позволяю желаниям взять верх": Ленни Кравиц признался, что уже 9 лет держит целибат
The Guardian: Певец Ленни Кравиц держит целибат уже почти на протяжении 10 лет
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lennykravitz
60-летний американский певец Ленни Кравиц признался, что уже почти на протяжении десяти лет не встречается с женщинами и держит целибат. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.
Как говорит сам артист, он просто не хочет походить на своего отца, который был настоящим бабником и даже изменял его матери. Как-то во время разговора папа заявил, что рано или поздно Ленни будет как он — так, по его словам, и случилось.
"Он был прав. После свадьбы я стал больше на него похож. Я превратился в игрока. <...> Мне это не понравилось. Я не хотел быть таким парнем. Так что мне пришлось заняться этим, и на это потребовались годы... Я взял на себя ответственность. Придерживался дисциплины. Не позволял своим желаниям брать над собой верх", — поделился артист.
В итоге прошло уже девять лет, как певец ни с кем не встречается, а всё потому, что ждёт свою настоящую любовь.
"Это духовная вещь. Я стал очень твёрдым в том, что касается моего образа жизни", — добавил он.
Судя по фото, которые в своих соцсетях публикует 60-летний певец, с формой у него всё более чем хорошо. Ранее, кстати, Life.ru рассказывал о том, кто также может составить ему конкуренцию. О семёрке самых сексуальных знаменитостей, возраст которых уже перевалил за 50, — в нашей подборке.