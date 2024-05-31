Сегодняшняя власть на Украине — нелегитимна, поэтому Россия позволит ей максимум подписать капитуляцию. А вот мирные переговоры в обычном понимании на сегодняшний день трудно представить, заявил интернет-изданию "Подмосковье сегодня" политолог Вадим Сипров. Он также напомнил заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва готова к переговорам только о мире, и пояснил, что эти слова рассчитаны не на российскую, а на западную аудиторию, причём на тех, кто принимает решения и держит в руках рычаги управления киевским режимом.

"Особых усилий для "перевода" с "дипломатического" на "общедоступный" язык делать не стоит — глава российского МИД дал понять, что Россия будет руководствоваться исключительно своими интересами и тем, как складывается ситуация на фронте", — заявил Сипров.

По его словам, Киев и те, кто им руководит, не справятся с противостоянием. А Лавров заявил о возможности переговоров только при двух условиях. В первую очередь Западу нужно перестать снабжать оружием Украину, а во вторую — ВСУ нужно прекратить вести огонь. Сипров также заявил, что садиться за стол переговоров "не с кем", ведь на Украине состоялся госпереворот, что в 2016 году подтвердил Дорогомиловский суд Москвы. Другими словами, "киевским самозванцам и узурпаторам" могут разве что позволить подписать акт о капитуляции.