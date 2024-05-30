Молдавия и Украина договорились о транзите газа России в Приднестровье

Молдавия и Украина оставят транзит газа из РФ в Приднестровье по завершении 2024 года, когда закончится контракт "Газпрома" и "Нафтогаза". Об этом рассказал Bloomberg министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

Вопрос о распределении расходов на транзит газа ещё не закрыт, указал чиновник. По его словам, Кишинёв не станет препятствовать транзиту, чтобы не спровоцировать региональный кризис, который может превратиться в проблему для всей страны. Однако же страна не станет выступать гарантом по газовым контрактам. Парликов обратил внимание на "жизнеспособность" варианта доставки газа из РФ в непризнанную республику через Турцию. Правда, конструкция трубопровода не даёт обойти Украину.

По данным Bloomberg, разрешение газового транзита в Приднестровье может поменять позицию украинской компании, ведь в Европе беспокоятся о вопросе энергоснабжения следующей зимой.