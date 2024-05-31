Онколог развеял популярные мифы о родинках, в которые продолжают верить

Вокруг родинок существует немало мифов, которые продолжают пугать обладателей тёмных пятнышек на теле. Одни боятся заработать рак кожи, а другие обрекают себя на меланому, едва травмировав невус. Ясность в этот вопрос внёс онкодерматолог Расул Ахмаев.

В первую очередь специалист призвал не удалять родинки просто так, опасаясь возникновения рака. Эти доброкачественные новообразования не представляют для человека никакого вреда. Особенно страшны самостоятельные попытки выжечь пятнышки перекисью водорода или какой-нибудь щёлочью. В этом случае осложнений не избежать. Ещё один миф связан со случайной травмой родинки, возникающей при депиляции или бритье. Многие привыкли думать, что якобы содранный невус — верный предвестник меланомы, но это в корне неверно. Чаще всего ничего страшного не происходит, но на всякий случай рекомендуется посетить медучреждение для проведения гистологии.

"Хочу ещё заметить, что меланома совсем необязательно развивается из обычной родинки. Она может появиться на абсолютно чистой коже, в основном на спине, руках и ногах", — рассказал собеседник "Газеты.ru".