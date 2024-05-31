Россиянам объяснили, почему в жару чаю, кофе и газировке нужно предпочесть воду

Обезвоживание летом может произойти, когда организм теряет больше жидкости, чем получает, предупредила интернет-издание Regions врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Зарема Тен. При этом она назвала большой ошибкой пить кофе, чай и газировки вместо обычной воды.

"Летом шанс обезвоживания повышается в связи с чрезмерной потливостью. Но важно пить именно воду, так как другие напитки, например соки, не восполняют минеральные ресурсы организма. Они также содержат быстрые углеводы, которые снижают выработку адреналина. Сладкая вода полностью не утоляет жажду", — рассказала Тен.

Кроме того, не стоит во время физических нагрузок пить газированную воду, ведь в ней содержится углекислый газ. Он разрушает микрофлору кишечника, провоцирует тяжесть и повышенное газообразование. Кофе, в свою очередь, стимулирует центральную нервную систему. К тому же кофеин обладает мочегонными свойствами и притупляет чувство жажды.

Эксперт также напомнила о повышающихся летом рисках отравления, в результате которого тоже происходит обезвоживание. Есть ещё один неочевидный способ потери жидкости в это время года — это дыхание, которым мы увлажняем сухой воздух. Риск обезвоживания повышается у детей, пожилых людей, спортсменов, бегунов, велосипедистов, а также у тех, кто работает на открытом воздухе.