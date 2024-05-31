Психолог научил правильно давать в долг, чтобы заём не перерос в подарок

Сложные жизненные ситуации нередко вынуждают людей просить знакомых о перечислении денег в долг. Однако в оговорённый день возврата займа дружеские отношения иногда начинают трещать по швам, особенно если должник принимает финансовую помощь за приятельский подарок. Избежать подобной ситуации позволит лишь расписка, считает психолог Евгений Фомин.

По словам эксперта, при подобных дружеских займах нужно не только учитывать все риски, но и быть мысленно готовым к потере средств. Казавшийся надёжным знакомый может как навсегда присвоить себе деньги, так и попытаться выплатить долг с помощью какого-то подарка. Подобные недопонимания не возникнут, если заблаговременно составить подтверждающий передачу денег документ, где будут оговорены все условия. Конечно, многие могут обидеться из-за такого недоверия, но практика показывает, что перестраховка никогда не бывает лишней.

"Люди, как правило, помнят о долгах. На самом деле человек просто не может или не хочет возвращать деньги", — рассказал Фомин "Вечерней Москве".