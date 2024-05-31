Двое погибли и четверо ранены в ходе перестрелки в Миннеаполисе
Два человека погибли, а четверо получили ранения в ходе перестрелки в американском городе Миннеаполисе штата Миннесота. Среди раненых — двое полицейских, передаёт телеканал CBS.
В американском городе Миннеаполисе штата Миннесота произошла перестрелка. Двое убиты, четверо ранены. Видео © X / rawsalerts / Geopoliticalkid / UbahDAli
Правоохранители примерно в 18:00 30 мая (02:00 31 мая по Москве) перекрыли улицы, окружив жилой комплекс в районе Блейсдейл-авеню. Очевидцы сообщили о раздававшихся выстрелах. Что стало причиной инцидента, неизвестно. Сейчас на месте работает патрульная служба.
Ранее минимум два человека погибли при стрельбе на вечеринке в американском городе Мемфисе, расположенном в штате Теннесси. Ещё 14 пострадали.
X / UbahDAli