Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 02:19

Двое погибли и четверо ранены в ходе перестрелки в Миннеаполисе

Два человека погибли, а четверо получили ранения в ходе перестрелки в американском городе Миннеаполисе штата Миннесота. Среди раненых — двое полицейских, передаёт телеканал CBS.

В американском городе Миннеаполисе штата Миннесота произошла перестрелка. Двое убиты, четверо ранены. Видео © X / rawsalerts / Geopoliticalkid / UbahDAli

Правоохранители примерно в 18:00 30 мая (02:00 31 мая по Москве) перекрыли улицы, окружив жилой комплекс в районе Блейсдейл-авеню. Очевидцы сообщили о раздававшихся выстрелах. Что стало причиной инцидента, неизвестно. Сейчас на месте работает патрульная служба.

Ребёнок погиб и ещё восемь человек ранены в результате стрельбы в США
Ребёнок погиб и ещё восемь человек ранены в результате стрельбы в США

Ранее минимум два человека погибли при стрельбе на вечеринке в американском городе Мемфисе, расположенном в штате Теннесси. Ещё 14 пострадали.

Обложка ©

X / UbahDAli

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров