Кеннеди-младший объяснил, почему США должны начать переговоры с РФ
Роберт Кеннеди – младший призвал США начать переговоры с Россией
Роберт Кеннеди – младший. Обложка © ТАСС / AP Photo / Jose Luis Magana
У Америки есть множество возможностей начать вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в кулуарах биткоин-конференции в Остине высказался независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди – младший.
"Я думаю, что есть много возможностей для разговоров [с Путиным], и почему мы молчим?" — заявил политик.
Он подчеркнул, что у России были веские исторические причины выступать против приближения НАТО к её границам. Кеннеди-младший обратил внимание, что бывший президент США Дональд Трамп, а также его предшественники поддерживали диалог с Путиным.
Ранее конгрессмен от штата Кентукки Томас Масси заявил, что разорванные на фоне украинского конфликта российско-американские контакты на высшем уровне должны быть возобновлены. А отсутствие диалога между крупнейшими державами нельзя считать правильным.