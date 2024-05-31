Кеннеди-младший объяснил, почему США должны начать переговоры с РФ

У Америки есть множество возможностей начать вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в кулуарах биткоин-конференции в Остине высказался независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди – младший.

"Я думаю, что есть много возможностей для разговоров [с Путиным], и почему мы молчим?" — заявил политик.

Он подчеркнул, что у России были веские исторические причины выступать против приближения НАТО к её границам. Кеннеди-младший обратил внимание, что бывший президент США Дональд Трамп, а также его предшественники поддерживали диалог с Путиным.