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Регион
31 мая, 04:27

Кеннеди-младший объяснил, почему США должны начать переговоры с РФ

Роберт Кеннеди – младший призвал США начать переговоры с Россией

Роберт Кеннеди – младший. Обложка © ТАСС / AP Photo / Jose Luis Magana

Роберт Кеннеди – младший. Обложка © ТАСС / AP Photo / Jose Luis Magana

У Америки есть множество возможностей начать вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в кулуарах биткоин-конференции в Остине высказался независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди – младший.

"Я думаю, что есть много возможностей для разговоров [с Путиным], и почему мы молчим?" — заявил политик.

Он подчеркнул, что у России были веские исторические причины выступать против приближения НАТО к её границам. Кеннеди-младший обратил внимание, что бывший президент США Дональд Трамп, а также его предшественники поддерживали диалог с Путиным.

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Ранее конгрессмен от штата Кентукки Томас Масси заявил, что разорванные на фоне украинского конфликта российско-американские контакты на высшем уровне должны быть возобновлены. А отсутствие диалога между крупнейшими державами нельзя считать правильным.

Анатолий Симоненко
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